Федорова (Вавилова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1925
Дата смерти27.09.1994
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1925
Отец: Вавилов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
28.04.1955
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.01.1961
Сын: Федоров Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Федоров Николай Андреевич
Смерть
27.09.1994