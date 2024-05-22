Федорова (Вавилова) Валентина Ивановна 15.01.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Федорова (Вавилова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1925

Дата смерти

27.09.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1961 г.р.

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1925

Отец: Вавилов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
28.04.1955

Муж: не указан

Рождение ребёнка
18.01.1961

Сын: Федоров Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Федоров Николай Андреевич

Смерть
27.09.1994

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