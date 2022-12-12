Кузнецов Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кузнецов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1932
Дочь: Корытина Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Кузнецов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно