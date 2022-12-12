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Кузнецов Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Кузнецов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1932

Дочь: Корытина Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Кузнецов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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