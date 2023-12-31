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Настасья Леонтьева

Место рождения

окунева, тюменская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Аксинья Парфенова

Отец ребёнка: Новожилов Парфен Яковлевич

окунева, тюменская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Новожилов Иван Парфенов

Отец ребёнка: Новожилов Парфен Яковлевич

окунева, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Парфен Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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