Романов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1898

Дочь: Иванова Мария Павловна

Мать ребёнка: Романова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Федор Павлович

Мать ребёнка: Романова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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