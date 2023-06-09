Неуступова (Малышева) Нина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеуступова (Малышева) Нина Федоровна

Неуступова (Малышева) Нина Федоровна

Место рождения

Кобелиха, Васьяновская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

14.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936

Отец: Малышев Федор Дмитриевич

Мать: Малышева Евстолья Дмитриевна

Кобелиха, Васьяновская волость, Кадниковский уезд
Брат: Малышев Николай Дмитриевич 16.12.1918 - 06.11.1999 его жена: Галина Александровна Сестра: Чернышева (Малышева) Людмила зенитчица а ВОВ Сестра: Руфина - рано умерла Брат: Александр - рано умер Бр... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1960

Сын: Неуступов Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Неуступов Валерий Рафаилович

Семигородняя, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Семигородняя, Харовский муниципальный район, Вологодская область