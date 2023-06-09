Неуступова (Малышева) Нина Федоровна
Место рождения
Дата рождения14.01.1936
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936
Брат: Малышев Николай Дмитриевич 16.12.1918 - 06.11.1999 его жена: Галина Александровна Сестра: Чернышева (Малышева) Людмила зенитчица а ВОВ Сестра: Руфина - рано умерла Брат: Александр - рано умер Бр... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1960
Сын: Неуступов Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Неуступов Валерий Рафаилович
Место жительства
Неизвестно