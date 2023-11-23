Наливайко Екатерина Пантелеймонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Наливайченко Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Наливайко Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Наливайко Трофим Тимофеевич
Отец ребёнка: Наливайко Тимофей Григорьевич
Смерть
1787