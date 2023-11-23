Наливайко Екатерина Пантелеймонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наливайко Екатерина Пантелеймонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наливайко Тимофей Григорьевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Наливайченко Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Наливайко Тимофей Григорьевич

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Наливайко Трофим Тимофеевич

Отец ребёнка: Наливайко Тимофей Григорьевич

Новобелая, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1787

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