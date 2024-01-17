Устинова Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Евгения Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Устинов Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Устинов Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
04.06.1935

Сын: Устинов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Устинов Григорий Артемьевич

Рождение ребёнка
26.01.1949

Дочь: Смоленцева Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Устинов Григорий Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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