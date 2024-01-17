Устинова Евгения Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Устинов Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Устинов Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
04.06.1935
Сын: Устинов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Устинов Григорий Артемьевич
Рождение ребёнка
26.01.1949
Дочь: Смоленцева Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Устинов Григорий Артемьевич
Смерть
Неизвестно