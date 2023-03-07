Обухов Захар Васильевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1809 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1809 ст.
Отец: Обухов Василий Борисович
Мать: Обухова Васса Ермилова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Захарова
Мать ребёнка: Обухова Неонила
Рождение ребёнка
25.04.1833 ст.
Дочь: Мавра Захарова
Мать ребёнка: Обухова Пелагия Клементова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Обухов Борис Захаров
Мать ребёнка: Обухова Пелагия Клементова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Мария Захарова
Мать ребёнка: Обухова Пелагия Клементова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Обухов Фадей Захаров
Мать ребёнка: Обухова Пелагия Клементова
Рождение ребёнка
1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Пелагия Клементова
Бракосочетание
11.02.1859 ст.
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1859
Мать ребёнка: Обухова Епистимия Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Неонила
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858