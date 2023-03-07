Обухов Захар Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Захар Васильевич

Обухов Захар Васильевич

avatar

Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.03.1809 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1809 ст.

Отец: Обухов Василий Борисович

Мать: Обухова Васса Ермилова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Захарова

Мать ребёнка: Обухова Неонила

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.04.1833 ст.

Дочь: Мавра Захарова

Мать ребёнка: Обухова Пелагия Клементова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Обухов Борис Захаров

Мать ребёнка: Обухова Пелагия Клементова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Мария Захарова

Мать ребёнка: Обухова Пелагия Клементова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Обухов Фадей Захаров

Мать ребёнка: Обухова Пелагия Клементова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Пелагия Клементова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.02.1859 ст.

Жена: Обухова Епистимия Феодорова

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1859

Сын: Обухов Евфимий Захаров

Мать ребёнка: Обухова Епистимия Феодорова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Пелагия Клементова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Неонила

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close