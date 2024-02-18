Зелянин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1940
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1940
Отец: Зелянин Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зелянина (Гузан) Степания Федоровна
Рождение ребёнка
24.03.1978
Сын: Зелянин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Зелянина (Гузан) Степания Федоровна