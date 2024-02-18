Зелянин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зелянин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1940

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1940

Отец: Зелянин Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зелянина (Гузан) Степания Федоровна

Рождение ребёнка
24.03.1978

Сын: Зелянин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Зелянина (Гузан) Степания Федоровна

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