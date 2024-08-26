Резаев Николай Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резаев Николай Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1983

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

2006 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1983

Отец: Резаев Леонид

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резаева (Лизунова) Лидия

Рождение ребёнка
01.02.2006

Дочь: Трикина (Трикина) Смеяна Николаевна

Мать ребёнка: Трикина (Трикина) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резаева (Лизунова) Лидия

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