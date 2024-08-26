Резаев Николай Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1983
Отец: Резаев Леонид
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резаева (Лизунова) Лидия
Рождение ребёнка
01.02.2006
Дочь: Трикина (Трикина) Смеяна Николаевна
Мать ребёнка: Трикина (Трикина) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Резаева (Лизунова) Лидия