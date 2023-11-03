Бобровская Юлия N
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1856
Сын: Бобровский Аркадий Петрович
Отец ребёнка: Бобровский Петр Петрович
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Бобровский Димитрий Петрович
Отец ребёнка: Бобровский Петр Петрович