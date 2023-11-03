Бобровская Юлия N — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская Юлия N

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1856

Сын: Бобровский Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Бобровский Петр Петрович

Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Бобровский Димитрий Петрович

Отец ребёнка: Бобровский Петр Петрович

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