Пастухов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастухова Людмила

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пастухова Людмила

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пастухов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Пастухова Людмила

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Людмила

Смерть
Неизвестно
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