Филипп Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Филиппович

Мать ребёнка: Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Прокофий Филиппович

Мать ребёнка: Дарья Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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