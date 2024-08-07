Филипп Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья Филипповна
Мать ребёнка: Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Филиппович
Мать ребёнка: Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Прокофий Филиппович
Мать ребёнка: Дарья Матвеевна
Смерть
Неизвестно