Шаповалова (Федорова) Анастасия Назаровна
Место рождения
Дата рождения07.11.1900
Дата смерти30.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Драная Елена Захаровна
Отец ребёнка: Шаповал Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаренко Валентина Захаровна
Отец ребёнка: Шаповал Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поступаева Вера Захаровна
Отец ребёнка: Шаповал Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хазанова Неонела (Нина) Захаровна
Отец ребёнка: Шаповал Захар Иванович
Смерть
30.11.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым