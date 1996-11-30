Шаповалова (Федорова) Анастасия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова (Федорова) Анастасия Назаровна

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

07.11.1900

Дата смерти

30.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Драная Елена Захаровна

Отец ребёнка: Шаповал Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаренко Валентина Захаровна

Отец ребёнка: Шаповал Захар Иванович

Черноглазовка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поступаева Вера Захаровна

Отец ребёнка: Шаповал Захар Иванович

Черноглазовка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хазанова Неонела (Нина) Захаровна

Отец ребёнка: Шаповал Захар Иванович

Смерть
30.11.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Симферополь, Симферополь, Республика Крым