Гончарук (Ведерников) Елена Jr. Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарук (Ведерников) Елена Jr. Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ведерников Алексей Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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