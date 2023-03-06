Горохова Евфимия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Евфимия Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Горохов Петр Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Огородникова Ефия Петровна

Отец ребёнка: Горохов Петр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Петр Филиппович

Смерть
Неизвестно
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