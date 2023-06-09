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(Бойцова) Наталия Иванова

Место рождения

Орешки, Рузский, Московская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Жукова Мария Егорова

Отец ребёнка: Бойцов Егор Ильин

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
13.06.1880

Сын: Бойцов Иван Егоров

Отец ребёнка: Бойцов Егор Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойцов Егор Ильин

Смерть
Неизвестно