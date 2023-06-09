(Бойцова) Наталия Иванова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Жукова Мария Егорова
Отец ребёнка: Бойцов Егор Ильин
Рождение ребёнка
13.06.1880
Сын: Бойцов Иван Егоров
Отец ребёнка: Бойцов Егор Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бойцов Егор Ильин
Смерть
Неизвестно