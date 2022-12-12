Колчанов Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчанов Михаил Егорович

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Место рождения

Осоко-Ковали, Зеленодольский р-н, Татарстан

Дата рождения

16.11.1923

Дата смерти

19.05.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Осоко-Ковали, Зеленодольский р-н, Татарстан
Место жительства
По 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1964
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Место жительства
С 1964 по 1972
Алматы, Казахстан
Смерть
19.05.1972
Алматы, Казахстан
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