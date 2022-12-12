Колчанов Михаил Егорович
Место рожденияОсоко-Ковали, Зеленодольский р-н, Татарстан
Дата рождения16.11.1923
Дата смерти19.05.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Осоко-Ковали, Зеленодольский р-н, Татарстан
Место жительства
По 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 1964
Губкин, Губкинский, Белгородская область
Место жительства
С 1964 по 1972
Алматы, Казахстан
Смерть
19.05.1972
Алматы, Казахстан