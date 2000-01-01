Семенов Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1939

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1939

Отец: Семенов Иван

Мать: Костылева Фаина Сергеевна

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