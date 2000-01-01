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Семенов Анатолий Иванович
Семенов Анатолий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.1939
Пол
Мужской
Отец
Семенов Иван
Мать
Костылева Фаина Сергеевна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1939
Отец:
Семенов Иван
Мать:
Костылева Фаина Сергеевна
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