Дементий Никифорович Около 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дементий Никифорович

Место рождения

Западное Усово, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

С 1812 по 1834

Пол

Мужской

Отец

Мать

С 1712 по 1713 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Никифор

Мать: Марфа Павловна

Западное Усово, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1780 по 1784

Сын: Алексей Дементьевич

Мать ребёнка: Василиса Васильевна

Западное Усово, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
С 1780 по 1781

Жена: Василиса Васильевна

Западное Усово, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1808
переезд в с. Лубянки, Рязанская область
Переведен от помещика А.И. Усова к Е.В. Трубниковой
Смерть
С 1812 по 1834
Лубянки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область

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