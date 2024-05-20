Дементий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиС 1812 по 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Никифор
Мать: Марфа Павловна
Рождение ребёнка
С 1780 по 1784
Сын: Алексей Дементьевич
Мать ребёнка: Василиса Васильевна
Бракосочетание
С 1780 по 1781
Жена: Василиса Васильевна
Место жительства
1808
переезд в с. Лубянки, Рязанская область
Переведен от помещика А.И. Усова к Е.В. Трубниковой
Смерть
С 1812 по 1834
Лубянки, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область