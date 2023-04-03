Колесов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Колесов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Колесова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесова Анна Никитична
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесова Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесова Анна Никитична
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область