Колесов Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Колесов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Колесова Анна Никитична

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова Анна Никитична

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесова Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Анна Никитична

Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Мурино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область