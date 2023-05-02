Воронов Андрей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логачева Мария

Мать ребёнка: Воронова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Воронова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Борис Андреевич

Мать ребёнка: Воронова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Воронова Мария Федоровна

Смерть
Неизвестно