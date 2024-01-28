Кожевников Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожевникова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Кожевникова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
1952