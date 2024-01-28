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Кожевников Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожевникова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Кожевникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Анна

Смерть
1952

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