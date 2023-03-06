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Горохов Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1796

Отец: Горохов Иван Максимович

Мать: Горохова Христина (Игнатьевна)

Рождение ребёнка
14.03.1821

Сын: Горохов Яков Семенович

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна

Рождение ребёнка
26.07.1822

Сын: Горохов Исая Семенович

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Горохов Семен Семенович

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна

Рождение ребёнка
03.03.1829

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна

Рождение ребёнка
24.02.1832

Сын: Горохов Капитон Семенович

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна

Рождение ребёнка
07.11.1836

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна

Рождение ребёнка
01.09.1838

Сын: Горохов Захар Семенович

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна

Рождение ребёнка
15.10.1839

Дочь: Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Горохов Яков Семенович

Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горохова Евдокия Маркеловна

Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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