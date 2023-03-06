Горохов Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1796
Рождение ребёнка
14.03.1821
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна
Рождение ребёнка
26.07.1822
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна
Рождение ребёнка
03.03.1829
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна
Рождение ребёнка
24.02.1832
Сын: Горохов Капитон Семенович
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна
Рождение ребёнка
07.11.1836
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна
Рождение ребёнка
01.09.1838
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна
Рождение ребёнка
15.10.1839
Дочь: Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Горохова Евдокия Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно