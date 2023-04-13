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Апухтина Екатерина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Апухтин Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Апухтин Прокофий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Апухтин Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Апухтин Прокофий Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апухтин Прокофий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно