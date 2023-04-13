Апухтина Екатерина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Апухтин Прокофий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Апухтин Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Апухтин Прокофий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно