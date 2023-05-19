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Юферев (Поздеев) Андрей Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Юферев Марк Михайлович

Мать: Марфа Марковна

Бракосочетание
13.11.1857 ст.

Жена: Юферева Агрипина Егоровна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Юферева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Юферева Агрипина Егоровна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Юферева Иустина Андреевна

Мать ребёнка: Юферева Агрипина Егоровна

Рождение ребёнка
07.11.1868 ст.

Сын: Юферев Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Юферева Агрипина Егоровна

Гулекшур, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно