Юферев (Поздеев) Андрей Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Юферев Марк Михайлович
Мать: Марфа Марковна
Бракосочетание
13.11.1857 ст.
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Юферева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Юферева Агрипина Егоровна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Юферева Иустина Андреевна
Мать ребёнка: Юферева Агрипина Егоровна
Рождение ребёнка
07.11.1868 ст.
Мать ребёнка: Юферева Агрипина Егоровна
Гулекшур, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно