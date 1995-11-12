Онуфриади Анастас Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онуфриади Анастас Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1995

Отец: Онуфриади Георгий Георгиевич

Мать: Попандопуло-Онуфриади Ирина Георгиевна

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