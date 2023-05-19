Иванова (Иванова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Елисеев Иван
Отец ребёнка: Елисеев Петр Федосеевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Елисеев Пимен
Отец ребёнка: Елисеев Петр Федосеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Елисеев Никита
Отец ребёнка: Елисеев Петр Федосеевич
Смерть
Неизвестно