Иванова (Иванова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Елисеев Иван

Отец ребёнка: Елисеев Петр Федосеевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Елисеев Пимен

Отец ребёнка: Елисеев Петр Федосеевич

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Елисеев Никита

Отец ребёнка: Елисеев Петр Федосеевич

Федино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно