Сараев Игнатий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786 ст.
Дата смерти05.06.1831 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Отец: Иван Осипов
Мать: не указана
Место жительства
После 1816 ст.
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.
Смерть
05.06.1831 ст.
Эпидемия холеры. Указан 48 лет. Впервые с фамилией.
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
одна дата
Упоминание
19.04.1834 ст.
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.