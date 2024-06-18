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Сараев Игнатий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

05.06.1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Иван Осипов

Мать: не указана

Место жительства
После 1816 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.
Смерть
05.06.1831 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Эпидемия холеры. Указан 48 лет. Впервые с фамилией.
Похороны
05.06.1831 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
одна дата
Упоминание
19.04.1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Дворовый человек подполковницы Ольги Ефимовны Никифоровой. Впервые появляется в РС 1834.

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