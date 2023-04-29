Петров Михаил Фёдоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
31.08.1908 ст.
№ 44 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1908 г. 212) 31 августа/2 сентября сельскаго обывателя Михаила Феодорова Петрова дочь Александра, 1 года, от воспаления мозговых оболочек... Показать все
Место жительства
22.12.1908
№ 44 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1908 г. 277) 22/24 декабря сельскаго обывателя Михаила Феодорова Петрова дочь Анастасия, 11 лет, от воспаления оболочек головнаго мозга.
Место жительства
17.01.1911 ст.
№ 47 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1911 г. 17) 17/19 января сельскаго обывателя Михаила Феодорова Петрова сын Павел, 7 месяцев, от пани(…)рнего бронхита.
Смерть
Неизвестно