Петров Михаил Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Михаил Фёдоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
31.08.1908 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 44 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1908 г. 212) 31 августа/2 сентября сельскаго обывателя Михаила Феодорова Петрова дочь Александра, 1 года, от воспаления мозговых оболочек... Показать все
Место жительства
22.12.1908
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 44 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1908 г. 277) 22/24 декабря сельскаго обывателя Михаила Феодорова Петрова дочь Анастасия, 11 лет, от воспаления оболочек головнаго мозга.
Место жительства
17.01.1911 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 47 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1911 г. 17) 17/19 января сельскаго обывателя Михаила Феодорова Петрова сын Павел, 7 месяцев, от пани(…)рнего бронхита.
Смерть
Неизвестно