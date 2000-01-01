Котельникова (Котельникова) Василиса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова (Котельникова) Василиса Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1798 и 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1798 и 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819

Дочь: Матрона Кузьминична

Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821

Дочь: Марфа Кузьминична

Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828

Сын: Котельников Семён Кузьмич

Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830

Сын: Котельников Родион Кузьмич

Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Дочь: Домна Кузьминична

Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Сын: Котельников Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич

Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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