Котельникова (Котельникова) Василиса Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1798 и 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1798 и 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1818 и 1819
Дочь: Матрона Кузьминична
Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1821
Дочь: Марфа Кузьминична
Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1827 и 1828
Сын: Котельников Семён Кузьмич
Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830
Сын: Котельников Родион Кузьмич
Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Дочь: Домна Кузьминична
Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837
Отец ребёнка: Котельников Косма Григорьевич
Кухтино, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно