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Бухлаева Елена Леонтьевна

Место рождения

Русский Юрткуль, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

10.11.1869

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Юрткуль, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1857

Муж: Бухлаев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
31.12.1858

Сын: Бухлаев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
19.12.1862

Сын: Бухлаев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович

Смерть
10.11.1869
Рождение ребёнка
05.08.1871

Дочь: (Бухлаева) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
20.02.1875

Сын: Бухлаев Порфирий Андреевич

Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович

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