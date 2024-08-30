Бухлаева Елена Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти10.11.1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.10.1857
Рождение ребёнка
31.12.1858
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
19.12.1862
Сын: Бухлаев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович
Смерть
10.11.1869
Рождение ребёнка
05.08.1871
Дочь: (Бухлаева) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
20.02.1875
Сын: Бухлаев Порфирий Андреевич
Отец ребёнка: Бухлаев Андрей Михайлович