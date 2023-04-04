Шевич Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти04.10.1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Бутенева Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Мария Христофоровна
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Мария Христофоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Христофоровна
Смерть
04.10.1813
убит в сражении при Лейпциге