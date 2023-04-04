Шевич Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевич Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

04.10.1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Бутенева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Мария Христофоровна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Шевич Георгий Иванович

Мать ребёнка: Мария Христофоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Христофоровна

Смерть
04.10.1813
убит в сражении при Лейпциге