Кошкин АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкин ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Кошкина марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова-Кошкина ЕЛИЗАВЕТА АФАНАСЬЕВНА
Мать ребёнка: Кошкина марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина марфа
Смерть
Неизвестно