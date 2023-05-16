Кошкин АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Кошкин АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Кошкина марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова-Кошкина ЕЛИЗАВЕТА АФАНАСЬЕВНА

Мать ребёнка: Кошкина марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина марфа

Смерть
Неизвестно