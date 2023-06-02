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Майоров Александр Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1953

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1953

Отец: Майоров Вячеслав Николаевич

Мать: не указана