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Майоров Александр Вячеславович
Майоров Александр Вячеславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.1953
Пол
Мужской
Отец
Майоров (Бормоткин) Вячеслав Николаевич
1929 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1953
Отец:
Майоров Вячеслав Николаевич
Мать: не указана
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