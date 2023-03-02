Лупандин Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лупандина Анна Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лупандина Александра Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупандин Алексей Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупандин Фёдор Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупандин Василий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупандин Николай Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно