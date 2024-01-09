Добрынина (Баскакова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Добрынин Никита Степанович
Рождение ребёнка
04.08.1922
Отец ребёнка: Добрынин Никита Степанович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Надежда Никитична
Отец ребёнка: Добрынин Никита Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985