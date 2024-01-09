Добрынина (Баскакова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Баскакова) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Добрынин Никита Степанович

Рождение ребёнка
04.08.1922

Сын: Добрынин Яков Никитич

Отец ребёнка: Добрынин Никита Степанович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Надежда Никитична

Отец ребёнка: Добрынин Никита Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добрынин Никита Степанович

Смерть
1985
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