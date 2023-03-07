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Трегубов Дмитрий Никитин

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Место рождения

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Трегубов Никита (Микитка) Козьмин

Мать: Трегубова Анна Анцыферова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Авдотья Дмитриева

Мать ребёнка: Трегубова Авдотья Федорова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Трегубов Яков Дмитриев

Мать ребёнка: Трегубова Авдотья Федорова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Елена Дмитриева

Мать ребёнка: Трегубова Авдотья Федорова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Трегубов Ефим Дмитриев

Мать ребёнка: Трегубова Авдотья Федорова

поч. Прокошевской, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Авдотья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1724
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