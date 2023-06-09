Смирнова (Королёва) Евгения Глебовна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1903
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1911
Дочь: Смирнова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарович
Рождение ребёнка
19.01.1913
Дочь: Смирнова Агния Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарович
Рождение ребёнка
22.11.1914
Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарович
Рождение ребёнка
25.06.1918
Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарович
Смерть
Неизвестно