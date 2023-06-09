Смирнова (Королёва) Евгения Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Королёва) Евгения Глебовна

Место рождения

Мелентеево, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелентеево, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
08.09.1903

Муж: Смирнов Василий Макарович

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1911

Дочь: Смирнова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1913

Дочь: Смирнова Агния Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1914

Сын: Смирнов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1918

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Макарович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно