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Розин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Розина Анна Петровна

Мартынова, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розина Феня Петровна

Мать ребёнка: Розина Анна Петровна

Мартынова, Пышминский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розина Зоя Петровна

Мать ребёнка: Розина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розина Анна Петровна

Рождение ребёнка
10.09.1939

Дочь: Новоселова (Розина) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Розина Анна Петровна

Мартынова, Пышминский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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