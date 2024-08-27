Розин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Розина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розина Феня Петровна
Мать ребёнка: Розина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розина Зоя Петровна
Мать ребёнка: Розина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розина Анна Петровна
Рождение ребёнка
10.09.1939
Дочь: Новоселова (Розина) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Розина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно