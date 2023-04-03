Прокопий Васильев
Место рожденияд. Городище, Калининский район, Тверская область
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Василий Иродионов
Мать: Агрипина Миронова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Параскева Прокопиева
Мать ребёнка: Параскева Иродионова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Яков Прокопиев
Мать ребёнка: Параскева Иродионова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849
Сын: Василий Прокопиев
Мать ребёнка: Параскева Иродионова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Прокопиева
Мать ребёнка: Неонила Кириллова
д. Городище, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иродионова
Смерть
Неизвестно