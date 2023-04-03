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Прокопий Васильев

Место рождения

д. Городище, Калининский район, Тверская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Василий Иродионов

Мать: Агрипина Миронова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Параскева Прокопиева

Мать ребёнка: Параскева Иродионова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Яков Прокопиев

Мать ребёнка: Параскева Иродионова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Василий Прокопиев

Мать ребёнка: Параскева Иродионова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Прокопиева

Мать ребёнка: Неонила Кириллова

д. Городище, Калининский район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Иродионова

Смерть
Неизвестно