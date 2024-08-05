Теплов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теплова (Третьякова) Серафима Сергеевна

Рождение ребёнка
26.08.1937

Сын: Теплов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Теплова (Третьякова) Серафима Сергеевна

Рождение ребёнка
13.12.1946

Сын: Теплов Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Теплова (Третьякова) Серафима Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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