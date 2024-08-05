Теплов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1937
Сын: Теплов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Теплова (Третьякова) Серафима Сергеевна
Рождение ребёнка
13.12.1946
Сын: Теплов Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Теплова (Третьякова) Серафима Сергеевна
Смерть
Неизвестно