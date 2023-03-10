Жеманова (Матвеева) Агафья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеманова (Матвеева) Агафья Осиповна

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Место рождения

с. Урайкино, Дмитровградский р-н, Симбирская губерния

Дата рождения

01.02.1898

Дата смерти

08.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1898

Отец: Матвеев Осип Яковлевич

Мать: Матвеева Александра Алексеевна

с. Урайкино, Дмитровградский р-н, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1918

Дочь: Силуянова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
25.05.1923

Дочь: Матвеева Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович

Дмитриево-Помряскино, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1926

Сын: Жеманов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
07.08.1927

Дочь: Миронова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
26.07.1929

Дочь: Устинова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Жеманов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович

Рождение ребёнка
08.10.1939

Сын: Жеманов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеманов Григорий Фёдорович

Смерть
08.05.1990
Беломестное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Похороны
Неизвестно
Беломестное, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
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