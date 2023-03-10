Жеманова (Матвеева) Агафья Осиповна
Место рожденияс. Урайкино, Дмитровградский р-н, Симбирская губерния
Дата рождения01.02.1898
Дата смерти08.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1898
с. Урайкино, Дмитровградский р-н, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1918
Дочь: Силуянова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
25.05.1923
Дочь: Матвеева Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович
Дмитриево-Помряскино, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1926
Сын: Жеманов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
07.08.1927
Дочь: Миронова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
26.07.1929
Дочь: Устинова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Жеманов Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович
Рождение ребёнка
08.10.1939
Сын: Жеманов Борис Григорьевич
Отец ребёнка: Жеманов Григорий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1990
Похороны
Неизвестно