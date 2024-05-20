Карноухов Виктор Александрович 07.10.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карноухов Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1932

Дата смерти

28.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карноухова (Ткачёва) Алла Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1959

Сын: Карноухов Александр Викторович

Мать ребёнка: Карноухова (Ткачёва) Алла Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1961

Сын: Карноухов Иван Викторович

Мать ребёнка: Карноухова (Ткачёва) Алла Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1967

Дочь: Сармаева (Карноухова) Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Карноухова (Ткачёва) Алла Ивановна

Смерть
28.09.1993

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