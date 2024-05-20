Карноухов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1932
Дата смерти28.09.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1959
Сын: Карноухов Александр Викторович
Мать ребёнка: Карноухова (Ткачёва) Алла Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1961
Сын: Карноухов Иван Викторович
Мать ребёнка: Карноухова (Ткачёва) Алла Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1967
Дочь: Сармаева (Карноухова) Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Карноухова (Ткачёва) Алла Ивановна
Смерть
28.09.1993