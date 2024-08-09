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Михайлов Михаил Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Михайлов Ефим Кириллович

Мать: Михайлова (Коренева) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1955

Сын: Михайлов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1963

Сын: Михайлов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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