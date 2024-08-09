Михайлов Михаил Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайлов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1955
Сын: Михайлов Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1963
Сын: Михайлов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно