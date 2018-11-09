Киселев Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1947
Дата смерти09.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1947
Рождение ребёнка
18.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.11.2018
Похороны
Неизвестно
Султангулово