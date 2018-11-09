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Киселев Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1947

Дата смерти

09.11.2018

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1947

Отец: Киселев Яков Васильевич

Мать: Киселева Агафия Николаевна

Рождение ребёнка
18.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.11.2018
Похороны
Неизвестно
Султангулово
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