Ковтун (Иванова) Татьяна Фотеевна
Место рождения
Дата рождения12.01.1908
Дата смерти23.03.1944
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1908
Отец: Иванов Фотий Михайлович
Бракосочетание
05.11.1927
Рождение ребёнка
30.05.1929
Дочь: Подольская Тамара Александровна
Отец ребёнка: Ковтун Александр Ефимович
Рождение ребёнка
26.12.1930
Дочь: Головченко Валентина Александровна
Отец ребёнка: Ковтун Александр Ефимович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ковтун Юрий Александрович
Отец ребёнка: Ковтун Александр Ефимович
Рождение ребёнка
24.08.1938
Дочь: Кулешова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Ковтун Александр Ефимович
Рождение ребёнка
16.09.1940
Сын: Ковтун Юрий Александрович
Отец ребёнка: Ковтун Александр Ефимович
Смерть
23.03.1944
Травматический шок после множественных ранений. Погибла в результате несчастного случая на Рыбзаводе г. Ейска, где она работала - попала под поезд, когда вместе с другими работницами вручную перекатыв... Показать все