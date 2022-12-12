Ковтун (Иванова) Татьяна Фотеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Иванова) Татьяна Фотеевна

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.01.1908

Дата смерти

23.03.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1908

Отец: Иванов Фотий Михайлович

Мать: Иванова Варвара Сергеевна

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
05.11.1927

Муж: Ковтун Александр Ефимович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.05.1929

Дочь: Подольская Тамара Александровна

Отец ребёнка: Ковтун Александр Ефимович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
26.12.1930

Дочь: Головченко Валентина Александровна

Отец ребёнка: Ковтун Александр Ефимович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ковтун Юрий Александрович

Отец ребёнка: Ковтун Александр Ефимович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.08.1938

Дочь: Кулешова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Ковтун Александр Ефимович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1940

Сын: Ковтун Юрий Александрович

Отец ребёнка: Ковтун Александр Ефимович

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
23.03.1944
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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