Капустина (Карюканова) Раиса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапустина (Карюканова) Раиса Владимировна

Капустина (Карюканова) Раиса Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Карюканов Владимир Григорьевич

Мать: не указана

Смерть
1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close