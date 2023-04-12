Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Никанор Никитич

Отец ребёнка: Никита Мокеевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Елена Никитична

Отец ребёнка: Никита Мокеевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Матрона Никитична

Отец ребёнка: Никита Мокеевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Семен Никитич

Отец ребёнка: Никита Мокеевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Никитична

Отец ребёнка: Никита Мокеевич

Мочкино, Брылинская волость, Кашинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Мокеевич

Смерть
Неизвестно