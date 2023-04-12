Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Никанор Никитич
Отец ребёнка: Никита Мокеевич
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Елена Никитична
Отец ребёнка: Никита Мокеевич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Матрона Никитична
Отец ребёнка: Никита Мокеевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Семен Никитич
Отец ребёнка: Никита Мокеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Никитична
Отец ребёнка: Никита Мокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Мокеевич
Смерть
Неизвестно