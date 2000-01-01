Тюльпанов Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1789
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Тюльпанова Анна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюльпанова Анна Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
с. Дружинное Новгородской губ.
Смерть
1789
с. Дружинное Новгородской губ.