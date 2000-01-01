Тюльпанов Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюльпанов Иван Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Тюльпанов Амос Иванов

Мать ребёнка: Тюльпанова Анна Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюльпанова Анна Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
с. Дружинное Новгородской губ.
Смерть
1789
с. Дружинное Новгородской губ.
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